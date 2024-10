San Vittore Olona, rubavano dalle auto in sosta: un arresto e una denuncia a piede libero

San Vittore Olona (Milano), 15 ottobre 2024 - Da qualche settimana si erano moltiplicate le segnalazioni e le denunce relative a furti all’interno delle autovetture parcheggiate e quelle che riferivano di soli finestrini infranti. Questa volta, però, i carabinieri sono arrivati sul posto al momento giusto, eseguendo un arresto e a una denuncia a piede libero. Nella nottata del 13 ottobre, infatti, i militari della stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato a San Vittore Olona J.M.R., nato in Tunisia nel 1993, nullafacente e pregiudicato, per lesioni personali, violenza e resistenza (l’uomo è stato anche denunciato per furto aggravato) e denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso il suo complice, G.M., classe 1997, nato in Tunisia, nullafacente e pregiudicato pure lui.

I militari, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti in corso Sempione a San Vittore Olona in occasione di un servizio di controllo e hanno individuato i due, mentre erano intenti a rovistare e sottrarre oggetti da una Dacia Duster parcheggiata lungo la strada. Il 31enne poi arrestato, una volta colto sul fatto, nel tentativo di sottrarsi al controllo ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente i militari, tanto che è stato necessario qualche minuto per poterlo bloccare e mettere in sicurezza dopo la colluttazione. Per il 31enne sono così scattate le manette per lesioni personali, violenza e resistenza e al termine della formalità di rito è stato portato in carcere. Il suo complice, invece, è stato semplicemente denunciato a piede libero come accade, secondo le nuove norme, in assenza di una querela.