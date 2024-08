Ossona, tenta rapina nel negozio di cialde di caffè: il bandito minaccia la titolare con il coltello, poi viene messo in fuga

Ossona (Milano), 19 agosto 2024 – L’incasso della giornata: era questo l’obiettivo del malvivente che, poche ore fa, ha tentato una rapina ai danni di un negozio di via Bosi, a Ossona, specializzato nella vendita di cialde di caffè. Mancavano pochi minuti alla chiusura del negozio quando l’uomo, con il volto coperto da un passamontagna e coltello alla mano, ha minacciato la titolare per ottenere i soldi incassati durante la giornata. Attirato dal trambusto, un parente è intervenuto in difesa della donna ed è stato aggredito a sua volta. Sul posto i carabinieri e un’ambulanza.

Non è la prima volta che un uomo con il passamontagna e un’arma tenta di rapinare un esercizio commerciale ossonese per somme anche irrisorie: l’ultimo episodio lo scorso inverno, quando un ragazzo dal volto coperto ha minacciato un barista brandendo una pistola, forse giocattolo. Un altro barista è stato aggredito a luglio, sempre a Ossona, ma non a scopo di rapina. Anche in questo caso, comunque, l’episodio si era concluso con danni ingenti all’esercizio (vetrina in frantumi e conseguente denuncia).