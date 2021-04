Legnano (Milano), 28 aprile 2021 - Una serie continua di iniziative promosse dal comune di Legnano e dal “Comitato per il centenario di Felice Musazzi” con la collaborazione del comune di Parabiago, della Famiglia Legnanese e dell’Università degli Studi di Milano per festeggiare il centenario della nascita di Felice Musazzi, attore e regista che fondò la compagnia dei Legnanesi. "Il programma del centenario è stato pensato con un’attenzione particolare a tutti coloro che non hanno avuto modo di conoscere direttamente Felice Musazzi - spiega Alessandra Musazzi, figlia dell’attore e presidente del comitato -. E' la storia della sua “storia”, usando come testimonianze le parole, le fotografie, gli audiovisivi, la riproposta dei suoi spettacoli, l’edito e l’inedito raccolti in un ciclo di eventi. Il progetto si prefigge un duplice scopo: da una parte, quello di restituire una nuova conoscenza di Felice Musazzi e del suo tempo, importante protagonista della vita culturale di Legnano e non solo.

Il 10 maggio la presentazione di “Felice di essere Musazzi” (La Memoria del Mondo libreria editrice), la biografia dell’attore realizzata a partire dai materiali inediti presenti nel suo archivio personale. Il 28 maggio sarà inaugurata a Palazzo Leone da Perego la mostra “Felice di essere Musazzi”, aperta al pubblico dal 29 maggio al 4 luglio con cimeli originali, costumi, copioni accanto a rari filmati d’epoca. Fra luglio e agosto si prevede l’allestimento dell’esposizione “Un fiume di risate”, una serie di pannelli lungo il corso dell’Olona con immagini di Musazzi e della Legnano del suo tempo. Poi dal 4 al 12 settembre la Famiglia Legnanese ospiterà nella propria sede “Teatro 900”, una mostra di locandine, manifesti e altro materiale su spettacoli teatrali organizzata dall'Associazione Festival del teatro e della comicità Città di Luino.