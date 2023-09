Villa Cortese, l’atelier da sposa “Colomba Più” non chiude

Villa Cortese (Milano) – I titolari dell’atelier da sposa sulla Sp12 a Villa Cortese precisano: “Colomba Più non chiude”. Arriva la precisazione dell'atelier da sposa, da oltre 35 anni ben visibile a chi passa dalla SP12, ovvero la provinciale che collega Legnano ad Inveruno, a seguito delle voci dei giorni scorsi sull'arrivo di un supermercato al posto dello store di abiti da cerimonia. “Vogliamo rassicurare i nostri clienti – affermano i titolari delle due società che convivono all'interno dell'Atelier (Cristian Spose e Gil Moda) –, non chiudiamo. L'atelier resta aperto. Abbiamo ricevuto una proposta di acquisto, ma è ancora tutto in fase di trattativa: non è stato firmato nulla”.

E anche se l'operazione dovesse andare a buon fine, non c'è alcuna intenzione di abbassare la saracinesca: "Porteremo avanti le nostre attività in altre sedi – precisano – senza creare disagi alla nostra clientela. È ancora presto per parlarne, sicuramente finiremo qui la stagione sposa 2023-24”.

Cristian Spose aprirà a breve anche uno show-room in piazza San Magno a Legnano per essere presenti con una vetrina anche nella città del Carroccio. Nelle scorse settimana era stata ventilato il progetto di una struttura di vendita al dettaglio proprio lungo la sp12 dove adesso sorge l'atelier. Il supermercato pare al momento congelato. "Purtroppo le notizie pubblicate dalla stampa, non solo locale, viepiù con informazioni distorte e non corrispondenti al vero (l'attività non chiuderebbe ma semmai si trasferirebbe altrove), hanno innescato un meccanismo ormai inarrestabile di richieste di conferma o smentita da parte in primis dei dipendenti, e quindi di clienti e curiosi - spiega l'avvocato dell'azienda - . L'inaspettata quanto imprevedibile fuga di notizie ha creato un allarmismo ingiustificato nei dipendenti ed un tam tam mediatico incessante e di non agevole gestione”.