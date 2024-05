Via le bici elettriche. Valore 10mila euro

Nel mese di settembre dello scorso anno bersaglio dei ladri è stato un negozio molto noto tra gli appassionati delle due ruote, “All4cycling“, attività che ha sede nella zona industriale di Gazzada Schianno. Il bottino allora era stato ingente, 20 biciclette elettriche e in carbonio, valore 10 mila euro. Il colpo era stato preparato, quindi ad agire dei professionisti in grado di compiere il furto, immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, in 8 minuti: un raid velocissimo. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati nel capannone dopo aver tagliato la recinzione laterale: con un furgone a tutta velocità avevano sfondato l’accesso e l’impianto antintrusione, poi, incuranti del sistema d’allarme nel frattempo scattato, avevano messo le mani sulle biciclette caricate velocemente sul furgone con cui si davano alla fuga, utilizzando un varco che presumibilmente avevano preparato in precedenza per accedere sull’Autolaghi e fuggire via veloci. I carabinieri avevano subito avviato indagini: l’ipotesi è che si trattasse di una banda specializzata nei furti di biciclette di pregio che aveva già colpito in altre province. Ros.For.