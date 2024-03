Vendevano abusivamente minose, Daspo a sei ambulanti

Sanzione e Daspo di 48 ore con divieto di avvicinamento alla zona in cui sono stati sorpresi a vendere abusivamente fiori. la giornata dell’8 marzo è coincisa con un servizio mirato degli agenti della Polizia locale che, alcuni in uniforme altri in abiti civili, hanno passato al setaccio per l’intera giornata il territorio cittadino per prevenire e porre termine al commercio abusivo su strada. Nella rete sono caduti, vista la giornata particolare, sei ambulanti che vendevano mimose e fiori recisi. Per loro è scattata una sanzione ed il conseguetnete Daspo urbano, qualora lo dovessero violare per loro scatteranno provvedimenti più severi dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza.

All’esito della giornata di lavoro che ha visto impegnate nel servizio sei pattuglie, sono stati sequestrati 741 mazzi di fiori. Molti abbandonati in fretta e furia dagli ambulanti alla vista delle divise. "Un’azione – haa sottolienato il comando della Polizia locale – mirata a dissuadere da ogni forma di abusivismo e a tutelare commercio regolare e decoro cittadino".

R.Va.