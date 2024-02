Urbanismo tattico e aree pedonali. Il nuovo volto di piazza Veneto

Parco Vittorio Veneto "recintato" e viabilità modificata con il via ai lavori di sistemazione di tutta l’area a ridosso del primo tratto di via XX Settembre: da qualche giorno i residenti della zona, infatti, stanno prendendo contatto con l’apertura del cantiere che segna il primo passaggio per la sistemazione della zona scolastica in piazza Vittorio Veneto. L’intervento che fa parte delle azioni contemplate da "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile" e porterà alla creazione di una specifica zona urbana, prevista dal Codice della Strada, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente.

Gli interventi previsti hanno lo scopo di ridurre la velocità dei veicoli in ingresso attraverso misure combinate di moderazione del traffico che hanno come fine il rispetto del limite dei 30 chilometri orari. Il tratto finale di via Giusti, quello che sbocca su via XX Settembre e che già ora è stato chiuso dagli sbarramenti del cantiere, verrà invece eliminato, risistemando le aree di sosta.

Lo spazio è destinato a diventare una piazza luogo di azioni di urbanismo tattico che si concretizzeranno in collaborazione con gli alunni dell’Istituto comprensivo Carducci. La creazione di uno spazio dedicato ai bambini e alle loro famiglie concorrerà all’obiettivo di rallentare la velocità dei veicoli. La delimitazione dell’area di cantiere ha reso necessaria la chiusura al passaggio dei giardinetti con i relativi marciapiedi. Per tutta la durata dei lavori, il senso unico è stato istituito in via sperimentale da piazza Vittorio Veneto fino ai primi ingressi carrai della via Giusti all’altezza del civico 3; il tratto successivo della via Giusti, sino all’incrocio con via Bologna, è invece percorribile in entrambi i sensi di marcia.

P.G.