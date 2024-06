Una residenza per i giovanissimi atleti del Rugby Parabiago

Prima ancora della Fondazione Incom, era stato il Rugby Parabiago a svelare il progetto di ospitalità atleti in altri alloggi nell’ex Accorsi: la società sportiva aveva spiegato che vi avrà sede un progetto di residenza per atleti. "Il Paf residenziale è un progetto di crescita umana e sportiva a supporto di atleti/e tesserati/e Rugby Parabiago e provenienti da club italiani ed esteri nati negli anni 2007/2008/2009 – si legge sul sito della squadra –. Il rugby è un potente mezzo formativo ed educativo che ci può aiutare a formare le donne e gli uomini del futuro. Vogliamo creare un centro di formazione dove studio, formazione e sport vadano di pari passo". La ex Accorsi, "recentemente ristrutturata e dotata di ogni comfort", potrà fornire "reception diurna e notturna, mensa, camere doppie e quadruple con angolo cucina/bagno privato, aria condizionata, una sala riunioni, servizio pulizie". I ragazzi saranno seguiti nel loro percorso scolastico e sportivo da tutor qualificati, allenatori e preparatori esperti e potranno frequentare gli istituti superiori legnanesi. P.G.