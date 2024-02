Una nuova fermata del bus al servizio di Malpensafiere

Inaugurata la nuova fermata del servizio autobus nei pressi di Malpensafiere, istituita su richiesta dell’amministrazione comunale in condivisione con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino Como, Lecco, Varese. "Malpensafiere è collegata finalmente con il servizio di trasporto pubblico al centro città e alle due stazioni, che sono a loro volta collegate tra di loro – ha detto all’inaugurazione l’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo – questo è un passo importante per incentivare trasporti più sostenibili sul territorio".

Oltre a questa novità, "stiamo lavorando su una rivisitazione complessiva di tutte le linee: è un lavoro molto ampio che rientra nel piano urbano della mobilità sostenibile e a breve saranno pronte le bozze di alcune proposte".

"Sono certo che la nuova fermata darà un contributo anche allo sviluppo ulteriore di Malpensafiere che si tra trasformando in un hub di grande importanza – continua Loschiavo – tra l’altro sede della prima comunità energetica della provincia, e sarà senz’altro utile a Its Incom e Centro tessile cotoniero, realtà significative di questa zona". I cambiamenti riguardano in particolare le linee 1 e 11, che hanno come capolinea Sant’Anna e Madonna Regina e passano dalle due stazioni: oltre alla nuova fermata a Malpensafiere, con corse ogni trenta minuti negli orari di punta, è stata inserita anche una nuova fermata in via Fagnano (direzione Sant’Anna).