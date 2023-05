Una festa per raccogliere fondi Obiettivo: andare tutti in vacanza

Una “festa di primavera“ per garantire a ciascun abitante del Centro Multiservizi la possibilità di partecipare alla vacanza estiva organizzata a Marina di Pietrasanta (Lucca) nel mese di giugno. La Fondazione Don Gnocchi l’ha organizzata sabato, all’interno del Cdd (Centro diurno disabili). Spiega il direttore, Monica Garagiola: "Abbiamo pensato di organizzare un evento che, attraverso la collaborazione del personale, il coinvolgimento di volontari e degli utenti stessi renda possibile una raccolta fondi per alleggerire il costo del soggiorno. È stata anche attivata una raccolta fondi presso le aziende del territorio, tramite l’ufficio fundraising, per aiutare il Centro a raggiungere l’obiettivo.

Nel pomeriggio è stata proposta una merendaaperitivo, stand di giochi interattivi per bambini e adulti, un mercatino, musica con la "Rambling cover band", la presentazione del libro “Il diario del piccolo Mario“, e al termine l’estrazione di numeri vincenti della lotteria.

La raccolta fondi, che prosegue anche nei prossimi giorni (si può chiamare lo 0331.455071), va incontro alle tasche di tutti noi: si va da una donazione di 80 euro (che permette di pagare all’utente un’intera giornata di vacanza) fino a una donazione di 5 euro (per offrire un’esperienza culturale, quale la visita a un museo, a una mostra oppure il biglietto d’ingresso al cinema). "Il soggiorno si svolgerà in una casa autogestita di proprietà della Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), dall’8 al 28 giugno, suddiviso in tre turni, di sette giorni ciascuno - conclude la dottoressa Garagiola -. Verranno coinvolti il Centro Diurno (Cdd) e la Residenza Sanitaria (Rsd), per un totale di 25 utenti circa".

Silvia Vignati