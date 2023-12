Un logo per il Parco Ticino. Piace il concorso di idee sul mezzo secolo di vita

Il prossimo anno il Parco del Ticino compirà 50 anni. Nei primi giorni di gennaio - più propriamente il 9 gennaio, essendo il Parco venuto alla luce il 9 gennaio 1974 - verranno presentate tutte le iniziative che il Parco e le associazioni che operano in esso vorranno proporre alla collettività. Il primo passo del cinquantesimo è stato la definizione di un logo, che accompagnerà tutte le manifestazioni e le pubblicazioni che saranno presentate per la ricorrenza. "Abbiamo lanciato un concorso di idee coinvolgendo soprattutto le scuole superiori delle tre province su cui si estende il Parco del Ticino - dice Cristina Chiappa, la presidente -. Devo dire che i risultati ottenuti sono andati oltre le nostre attese. Ci sono stati presentati più di 50 elaborati. La giuria ha scelto quello disegnato da due studenti dell’istituto superiore Falcone di Gallarate, Federico Maran e Gabriele Castiglioni". "Abbiamo scelto questo logo perché unisce i colori dell’acqua, degli alberi e dei fiori che sono le caratteristiche principali del nostro habitat". I vincitori sono stati premiati ieri pomeriggio nella sede del Parco, a villa Castiglioni, alla presenza anche dei rappresentanti dei Comuni consorziati che si erano riuniti in occasione del Consiglio di Gestione del Parco. I ragazzi erano accompagnati dai genitori e dai docenti Stefania Sposaro, Luisa Re e Italo Talone. A loro la presidente Chiappa ha consegnato un premio pari ad un rimborso spese per l’acquisto di materiale didattico-tecnologico. "Cerchiamo sempre più spesso di raggiungere le scuole superiori, dove ci piacerebbe che i programmi formativi lascino grande spazio alle proposte didattiche del Parco, così che possa essere sempre più conosciuto. Siamo lieti di conferire questo premio a due studenti di un istituto di Gallarate, i cui cittadini dimostrano sempre grande sensibilità nei confronti dei Parco e delle sua attività. Questo logo ci accompagnerà per i prossimi 12 mesi".

Il Il Parco del Ticino è il primo fra i parchi regionali e comprende la più vasta area naturale della pianura lombarda. È l’unico corridoio ecologico che permette di collegare le Alpi e l’Europa continentale a nord con gli Appennini e il bacino del Mediterraneo a sud.