Un kit anti-droga per chi è al volante

Nuova dotazione in arrivo per la Polizia locale di Gallarate. Nelle prossime settimane gli agenti del comando gallaratese avranno a disposizione un kit che consentirà di accertare se la persona al volante fermata per un controllo abbia assunto sostanze stupefacenti attraverso un campione di saliva. Pochi minuti saranno sufficienti per avere il risultato. L’utilizzo del kit fa parte del piano di rafforzamento dei servizi di controllo e prevenzione messi in atto dalla Polizia locale per garantire più sicurezza con attenzione in particolare alle zone più sensibili nel territorio comunale. Va ricordato che da quasi un anno gli agenti hanno nei controlli un prezioso collaboratore a quattro zampe, il cane antidroga Zorro, impegnato nelle zone dove più alto è il rischio che siano spacciate droghe, dai parchi all’area della stazione.

R.F.