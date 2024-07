Ultimo saluto al ventenne morto in uno schianto a Turate

Si terranno oggi le esequie del ventitreenne Riccardo Legnani (nella foto). Alle 15, nella Chiesa dei Santi Bernardo e Giuseppe di Rescaldina verranno celebrati i funerali del giovane morto in un tragico incidente a Turate (Como). La salma finora era rimasta a disposizione della magistratura di Como per gli accertamenti necessari a stabilire eventuali responsabilità nell’incidente. Per lo schianto che è costato la vita al giovane, è indagata una donna di 44 anni residente a Cogliate, i carabinieri della compagnia di Cantù stanno portando avanti gli accertamenti che chiariranno la dinamica dei fatti. Il ragazzo, mentre percorreva via Cavour, è caduto con la sua moto riportando lesioni gravissime. L’incidente era avvenuto intorno alle 21.30 del 26 giugno scorso lungo la strada che conduce verso il centro di Turate. Legnani, con la sua Ducati Monster 900, aveva sorpassato un furgone quando si è poi schiantato. Restano in sospeso le esequie di Mattia Dattis, il parabiaghese ventenne travolto da un’auto a Nerviano. I funerali avrebbero dovuto svolgersi sabato, ma non è ancora arrivato il via libera del magistrato.Ch.S.