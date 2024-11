Trent’anni di Parco del Roccolo. Ora tocca al Laghetto Cantone

Il Parco del Roccolo celebra trent’anni di tutela e valorizzazione ambientale. Questo parco, di rilevanza sovracomunale, coinvolge i comuni di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago, i quali hanno organizzato vari eventi per questa speciale occasione. A Nerviano, è stato organizzato un evento straordinario al Laghetto Cantone, aperto al pubblico in via eccezionale. La festa ha attirato visitatori di tutte le età, attirati da un programma ricco di attività e dalla bellezza naturale del luogo. Le celebrazioni, realizzate grazie alla collaborazione tra il Parco del Roccolo, il Comune di Nerviano, associazioni locali e un’azienda agricola del parco, hanno permesso ai partecipanti di esplorare il laghetto e le sue caratteristiche attraverso visite guidate tenute dalle Guardie Ecologiche Volontarie. I circoli di Legambiente di Nerviano, Parabiago e Arluno hanno animato la giornata con letture all’aperto, laboratori educativi e giochi. Inoltre, alcuni volontari di Nerviano hanno introdotto il Nordic Walking, mostrando un modo alternativo di vivere lo sport a contatto con la natura. La banda di Sant’Ilario ha arricchito la giornata con le sue esibizioni musicali, creando un’atmosfera suggestiva e rendendo l’evento ancora più speciale.

Presenti all’evento, il coordinatore del Parco del Roccolo, Davide Spirito, e l’assessore alle politiche ambientali di Nerviano, Enrico Fontana, hanno ribadito l’impegno del Parco per rendere il Laghetto di Cantone accessibile alla comunità. Hanno inoltre annunciato l’avvio imminente di una manifestazione di interesse per individuare un gestore del Laghetto Cantone, con l’obiettivo di promuovere iniziative di salvaguardia ambientale e di inclusione sociale.

Ch.S.