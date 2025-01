Soccorre un’auto in panne, ma viene travolto e ucciso da un’altra macchina: muore in ospedale a 54 anni L’incidente è accaduto sulla Provinciale 183 nei pressi di Morimondo, nel Milanese. La vittima, di Casorate Primo, era intervenuta con il suo carro attrezzi per caricare il veicolo guasto