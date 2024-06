Tram storici tra tradizione e tecnologia

Il Circolo socioculturale hobbisti, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, presenta la mostra fotografica “I tram di Milano 2.0“, con acquarelli digitali di Giovanni Rombi. Fotografo esperto e appassionato, Rombi esprime nelle immagini esposte le emozioni che i tram di Milano gli hanno suscitato fin dall’infanzia, reinterpretandole in modo originale attraverso acquarelli digitali. La mostra è allestita fino al 29 giugno nell’atrio del Comune in piazza IV Novembre 7, visitabile gratis nei giorni e negli orari di apertura degli uffici municipali. Per ulteriori informazioni, telefonare al 379/1514002.