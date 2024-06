Torna “Qua la zampa!”. Cani protagonisti e si cercano volontari

Oggi pomeriggio al Centro Pertini, in via dei Salici 9, si terrà la seconda edizione "Qua la zampa!", una giornata dedicata al migliore amico dell’uomo che vedrà diverse iniziative susseguirsi nel corso della giornata. La manifestazione si apre alle 16 e si concluderà alle 20. Il programma prenderà il via con la sfilata di cani organizzata dalla Protezione animali di Legnano, l’organizzazione presieduta da Nelly Legnani, e con sede in via Don Lorenzo Milani. A seguire una dimostrazione di "Pet therapy", a cura della sezione cittadina della Protezione civile. Quindi toccherà alle attività propriocettive e problem solving, proposte da Antonella Garavaglia (istruttrice cinofila), Emanuele Fugazza (educatore cinofilo) e Serena Croci (educatrice cinofila).

Le prime consistono in esercizi che spingono il cane a vincere nuove sfide e nuovi ostacoli e fanno in modo che il quatto zampe si senta più sicuro. Il "problem solving" è invece un metodo innovativo in grado di stimolare l’apprendimento e l’intelligenza dei cani. In pratica si propongono dei giochi creati per portare il cane a trovare, in modo autonomo, la soluzione a problemi di crescente difficoltà. Si farà quindi conoscenza con i cuccioli del Servizio cani guida Lions, e a una serie di loro dimostrazioni. A seguire l’intervento della veterinaria Barbara Lucchini sul tema "cani e estate", con diversi consigli su come proteggere gli amici a quattro zampe dal caldo estivo.

Verrà inoltre predisposta un’area bimbi, in cui i più piccini potranno sbizzarrirrsi con matite e colori nel gioco "disegna il tuo cane". Verranno poi premiati i tre disegni più belli. La giornata si chiuderà con l’intervento dell’assessore alla Comunità inclusiva (con delega agli animali), Ilaria Maffei. Aderiscono alla manifestazione anche le associazioni Casa del volontariato e Pari e dispari. L’ingresso è libero e a ogni cane presente sarà riservato un omaggio. Se i pelosi sono la vostra passione, la Protezione animali di Legnano accoglie nuovi volontari. Quello che serve è la maggior età, responsabilità, amore per gli animali, costanza, energia positiva e voglia di imparare. I volontari più esperti sono pronti a fare da “tutor”.

Silvia Vignati