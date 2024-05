Torna il Mulino Day. Itinerari e biciclettate lungo il fiume Olona tra natura e memoria

Conto alla rovescia per la 19esima edizione del Mulino day. Quest’anno il Mulino Day si compone di diverse attività che si svolgeranno nei comuni di Parabiago, Canegrate, San Vittore Olona, Legnano, Nerviano e Pregnana Milanese fra camminate, una biciclettata guidata e gli itinerari "fai da te". Oltre alle escursioni, sono previste anche altre iniziative, come ad esempio il birdwatching alla Foppa di San Vittore Olona, le chiese aperte, tra cui i cinque santuari dedicati alla memoria. Il tutto in ricordo di chi non c’è più, ma ha contribuito molto alla tutela della natura, come Stefano Fortunato, fotografo scomparso nel 2023 che ha documentato la fauna del Parco dei Mulini. "È la testimonianza dei risultati ottenuti da tante persone che si sono messe insieme", commenta Raul dal Santo, tecnico del Parco dei Mulini, riferendosi ai miglioramenti ambientali ottenuti nel corso degli anni. Una biciclettata nei PLIS Roccolo e Mulini" è programmata per domenica 19 maggio con ritrovo alle 9 in Piazza Maggiolini a Parabiago e al parco del Municipio in via Marzorati a Nerviano.

Sono previsti: incontro con le Gev all’ingresso della ciclovia del Villoresi a Villastanza, osservazione dei boschi della Brughierezza, di alcune aziende agricole e della ricca diversità di coltivazioni in atto. Pranzo al mulino Starquà a Nerviano. Alle 14.30 all’Oasi di pace e bellezza a Parabiago, lettura de "La favola dei cinque parchi" scritta dal maestro e scrittore locale di libri per bambini Roberto Morgese. A seguire tour guidato col naturalista nel PLIS dei Mulini tra aree umide e vasche di laminazione, tra i comuni di Parabiago, S. Vittore Olona e Canegrate.