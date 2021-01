Castano Primo (Milano), 5 gennaio 2021 - Il progetto che prevede l’installazione di pali con telecamere di controllo delle targhe delle auto in transito sul territorio di Castano Primo e Turbigo posti agli accessi principali ha ottenuto un finanziamento di 290mila euro. Il progetto è stato affidato dai comuni di Turbigo e Castano alla società Euro.Pa. con cui si sono individuati 21 pali di sorveglianza sui due comuni, per un totale di investimento pari a 580 mila euro. Inviato alla Prefettura e approvato dal Comitato Tecnico di Interforze, il progetto ha poi ottenuto la valutazione del Ministero dell’Interno classificandosi alla posizione 24 su un totale di 2265 progetti.

"Sono molto soddisfatto, è da anni che lavoriamo seriamente su questo progetto perché rappresenta un tassello importante per garantire maggior sicurezza ai cittadini. La sicurezza è sempre stata una priorità per la nostra amministrazione. Il sistema dei varchi verrà utilizzato anche dalle forze dell’ordine, che ci hanno sempre sostenuto in questo progetto. L’installazione dei varchi partirà già nei prossimi mesi: un altro importante obiettivo raggiunto del nostro programma amministrativo a favore dei cittadini” ha spiegato il sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia.