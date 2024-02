"Tanta incuria al cimitero"

Il cimitero è destinato a diventare un tema di confronto per la prossima campagna elettorale, che a Ossona non è ancora cominciata, ma già si delineano alcune tematiche destinare a essere “calde“. A scaldare i motori è l’ex consigliere di minoranza Sergio Garavaglia, che segnala lo stato di incuria in cui versa il camposanto tra tombe aperte, sporcizia e verde fuori controllo.

"Girando tra i viali si vedono arbusti spuntare tra le vecchie tombe – spiega Garavaglia – e nessuno interviene anche nel caso in cui i cittadini facciano segnalazione: le pec e le email all’Amministrazione comunale inviate non sembrano infatti ricere risposta". Il vero problema è però la sporcizia: i bagni pubblici sono luridi, le situazioni di degrado non vengono monitorate.

"L’incuria verso i beni pubblici è già desolante di suo – continua Garavaglia – quando poi riguarda un luogo così delicato e caro alla memoria degli ossonesi diventa davvero deprimente". L’auspicio è che qualcuno possa intervenire a rimettere un po’ di ordine.