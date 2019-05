Vittuone (Milano), 22 maggio 2019 - Trasparenza e legalità nell’impresa privata e nella pubblica amministrazione. Questo il filo conduttore dei cinque incontri promossi nel corso dell’anno scolastico dal CPL , il Centro di promozione della legalità istituito dall’Ufficio scolastico per la Lombardia con il contributo di Regione Lombardia, che per Milano e provincia ha sede presso l’Istituto Alessandrini di Vittuone. Nell’ultimo incontro gli studenti delle classi quinte hanno a avuto tra i relatori rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il consigliere e imprenditore Gian Marco Colombo, e l’assessore all’istruzione Samantha Rigoni.

“L’obiettivo dei Cpl è quello di creare una coscienza civica nei ragazzi che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro – spiega la docente e referente del Cpl, Patrizia Savi- . Nell’ultimo appuntamento sono state illustrate le procedure di trasparenza attuate dalla pubblica amministrazione ed è stata portata ad esempio l’esperienza di un imprenditore del territorio”. Gianmarco Colombo, imprenditore vittuonese, ha parlato per circa un’ora con i ragazzi spiegando come è cambiato il mondo del lavoro. “Fuori dalla scuola c’è una giungla. Rispetto a vent’anni fa il lavoro è cambiato, è cambiato il modo di fare impresa – racconta Colombo - . Oggi per creare posti di lavoro un imprenditore deve mettere in secondo piano l’arricchimento personale. Ho invitato i ragazzi a stare attenti a chi promette guadagni facili perché la malavita nei nostri paesi ha cambiato modus operandi ma è sempre presente. I soldi facili non esistono, il successo va guadagnato giorno per giorno attraverso il sacrificio. Dobbiamo avere tutti il coraggio di cambiare le cose , dobbiamo riscoprire quei valori che i nostri nonni ci hanno trasmesso come il rispetto delle regole, della legalità, il rispetto delle Istituzioni e del bene pubblico. C’ è bisogno di recuperare il senso civico”.