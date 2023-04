Stop al rumore: un’altra ordinanza spegne la musica alle 22

Torna la primavera e con le finestre delle case che tornano ad aprirsi arrivano anche le prime ordinanze anti-rumore che colpiscono i locali pubblici della città: questa volta tocca al Mine Club di via Pietro Micca che dovrà "spegnere la musica" dopo le 22. A provocare l’ordinanza alcune "segnalazioni e lamentele formulate in forma scritta e verbale dagli abitanti della zona", che hanno innescato alcuni accertamenti: l’ultimo effettuato dal personale della Polizia Locale risale al 4 febbraio scorso, sufficiente solo per rilevare che nelle ore notturne viene fatto uso di impianti di amplificazione musicale, mentre un mese dopo, tra il 4 e il 5 marzo, è stata Arpa Lombardia a verificare il superamento della soglia grazie ai rilievi fonometrici. L’ordinanza emessa impone ora di cessare nelle ore notturne, dalle 22 alle 6, l’uso di impianti di diffusione musicale nel locale di fino a quando i proprietari non avranno provveduto a mettere in atto idonei e sistemi di insonorizzazione.P.G.