Spaccio di droga. Arrestato operaio

Arrestato dai carabinieri di Cassano Magnago per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 43 anni, operaio, residente nella zona. Dopo una lite con la ex convivente segnalata al 112, i militari sono hanno perquisito l’uomo e il domicilio: trovato in possesso di 490 grammi di hashish e 65 grammi di cocaina, un bilancino e una pistola, èstato condotto in carcere a Busto. A Samarate arrestato dai militari un 42enne disoccupato con 20 grammi di coca.