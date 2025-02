Spaccate, risse e baby gang: "A pagare sono i negozianti"

"La città non è sicura. Non esiste tutela per chi gestisce un’attività tantomeno per le persone che si avventurano a passeggio per le nostre vie e a pagare sono anche i negozi di vicinato". J’accuse della Lega dopo la chiusura dei negozi di via Verdi - motivata da altre situazioni - per concentrare l’attenzione sul tema. "La sicurezza non è una priorità per chi amministra. Si continua a nascondere sotto il tappeto una criticità che cresce di giorno in giorno. Bande di minorenni spadroneggiano senza sosta". L’imminente campagna elettorale accende la discussione.

"È mai possibile che non si riescano a mettere a terra azioni preventive e si debba sempre andare in affanno, cercando soluzioni tampone? – chiedono i rappresentanti della Lega che, come evidente, mettono i paletti della prossima campagna elettorale -. Presidio del territorio, sicurezza, programmazione: queste devono essere le parole d’ordine. Buonismo, inclusione di chi non vuole assolutamente integrarsi, tolleranza, stanno rendendo la nostra città invivibile". P.G.