Sos caduta di calcinacci . Chiusa via San Giulio

Chiusa alle auto e ai pedoni via San Giulio, nel centro storico di Cassano Magnago, interessata dalla chiusura l’ultima parte della strada verso piazza Italia. In mattinata ieri alcuni calcinacci, sembra a causa delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, si sono staccati da un edificio di proprietà privata e sono finiti al suolo. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. L’amministrazione comunale è intervenuta con un’ordinanza firmata dal sindaco Pietro Ottaviani, per transennare l’area in attesa dell’impresa incaricata per operazioni di messa in sicurezza. Dall’amministrazione comunale hanno assicurato che "si cercherà di fare il prima possibile".