"Sono sotto sfratto" Chiede aiuto al Comune

Una protesta silenziosa, pacata ma ferma per chiedere aiuto. È quella che ha organizzato ieri mattina un papà invalido, dopo aver lottato con un tumore, per chiedere al Comune un aiuto per rinviare il suo sfratto o trovare una soluzione abitativa alternativa. Ieri ha volantinato una lettera aperta ed alle 12,30 ha incontrato l’assessore ai Servizi Sociali Ilaria Pagani. L’uomo, in attesa di cittadinanza, è sposato con due figli. Aveva tempo fa avanzato la richiesta di essere inserito nella graduatoria per una casa popolare. Poi i problemi: "A seguito di un intervento oncologico non sono più riuscito a lavorare e così ho smesso di pagare il mutuo della mia abitazione, con la conseguenza che la banca ha venduto la casa". Lo sfratto è previsto venerdì. "Al momento non ci sono soluzioni abitative disponibili – riassume Pagani – abbiamo iniziato a seguire la famiglia negli ultimi mesi. Possiamo dare un aiuto economico per sostenere l’affitto di un’altra abitazione. Per la casa popolare sarà necessario attendere il bando".S.G.