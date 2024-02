“Solidarietà in movimento”. Canegrate torna a garantire il trasporto ai più fragili

Riaccende i motori il progetto "Solidarietà in Movimento" che, proposto da Astra e sostenuto ufficialmente dal comune, garantirà l’utilizzo dell’automezzo per il trasporto delle persone fragili con problemi di mobilità, ma questa volta con una bellissima e importantissima novità. Il progetto "Solidarietà in Movimento" si fa infatti in due perché sarà affiancato dall’iniziativa "Mappa Solidale". Dall’esperienza di Astra e dalla voglia di dare sempre qualcosa in più al territorio si è deciso di dare agli imprenditori la soddisfazione di concretizzare un progetto socialmente utile, come il rinnovo per ulteriori quattro anni del comodato per l’utilizzo dell’automezzo da parte dei servizi sociali, e gli stessi imprenditori, aderendo all’iniziativa, vedranno il loro nome posizionato su una mappa, che verrà diffusa in ogni casa di Canegrate e che conterrà i luoghi e le informazioni utili del comune. Un duetto in una progettualità che da un lato andrà a supportare le persone fragili e dall’altro darà una diffusione capillare dei nomi degli imprenditori e delle attività aderenti tramite una mappa utile per tutti. Vista l’esperienza avuta 4 anni fa con Astra e le crescenti necessità di trasporto delle persone fragili il comune ha deciso di rinnovare, condividere e sostenere ufficialmente questa nuova iniziativa che verrà avviata quindi nei prossimi giorni e coinvolgerà tutte le imprese, società, esercizi commerciali e realtà situate a Canegrate che vorranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei soggetti fragili, applicando il loro logo aziendale sia alla carrozzeria del mezzo che sulla mappa solidale. Sarà un modo diverso per dare visibilità alla propria attività diventando sostenitori di un nobile progetto ad elevato valore sociale.

"Capiamo il periodo molto particolare ma allo stesso tempo ci auguriamo che si possa concretizzare nuovamente questa bellissima iniziativa ricordando che l’unico progetto ufficiale attivo del comune di Canegrate è quello con Astra Cooperativa (il Comune in questi anni non ha sostenuto altre iniziative similari)" ha spiegato l’amministrazione. Per qualsiasi delucidazione sarà comunque possibile contattare direttamente il responsabile del progetto di Astra, Luca Fabbri al numero 349.5874984 oppure il Comune nella persona del responsabile dell’area cultura, comunicazione e politiche sociali, Gian Piero Colombo, al 0331463857.

Christian Sormani