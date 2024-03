"Smog, bus gratis fino al 30 aprile"

"Deliberare l’utilizzo gratuito dei bus del servizio urbano di Legnano almeno fino al prossimo 30 aprile 2024" e "rendere gratuiti i parcheggi blu a pagamento in tutta la città per i mezzi privati meno inquinanti (auto elettriche e ibride) fino al 30 aprile 2024": lo chiede, con una mozione che verrà presumibilmente discussa nel prossimo consiglio comunale, il consigliere del gruppo misto Federico Amadei, che per domandare l’impegno della giunta in questo senso parte dai dati sull’inquinamento atmosferico del sito svizzero IQ Air che tanto hanno fatto discutere nelle ultime settimane. Dati incentrati sulla città di Milano, che riguardano però tutto il bacino padano e l’area dell’Alto Milanese. "Un ruolo determinante nella riduzione dell’inquinamento atmosferico del nostro territorio – spiega Amadei - compete al Trasporto Pubblico Locale": per questo il consigliere, ritenuto che "si debba promuovere l’uso del trasporto pubblico preferendolo ai veicoli privati, tanto con azioni nei confronti della cittadinanza, quanto con azioni per il miglioramento del Tpl", propone al sindaco e alla giunta di impegnarsi con i già citati interventi immediati e poi in una serie di interlocuzioni con le agenzie Tpl". P.G.