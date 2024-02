Siulp Pensionati. Taglio del nastro nel sindacato

Taglio del nastro lunedì per il Siulp Varese Pensionati, primo sindacato che rappresenta all’interno del Siulp gli agenti in pensione. Una novità presentata da Paolo Macchi, segretario generale provinciale del Siulp, principale sindacato della Polizia di Stato. Già avviato il tesseramento. "La tutela, la consulenza e la vicinanza in questa ultima fase della carriera lavorativa era qualcosa di cui sentivamo la mancanza - ha spiegato Macchi - Serviva un’organizzazione strutturata e competente che colmasse le distanze dalle istituzioni e si facesse portavoce verso Prefetture, Inps e Governo delle problematiche incontrate da chi aveva servito lo Stato per oltre quarant’anni e d’un tratto si ritrovava senza riferimenti e sempre più distante dall’amata Polizia di Stato. Questo è ciò che abbiamo preparato e che insieme miglioreremo, uno sportello, un ponte che tenga unita la nostra famiglia e lo abbiamo fatto incontrando la disponibilità di quadri storici e competenti del nostro sindacato in provincia". Macchi ha ringraziato i colleghi Gianfranco Casciaro, Jimmy Morelli e Mara Ferla "per avere condiviso il progetto e studiato per la realizzazione di qualcosa che col tempo diventerà anche una seconda famiglia e con la quale prevediamo idee conviviali e l’estensione di tutte le garanzie e convenzioni ad oggi riservate ai poliziotti in servizio". A poche ore dall’annuncio, fa sapere Macchi " sono già arrivate immediatamente richieste da colleghi di Varese e da molti altri che col tempo si erano allontanati anche in altre regioni quindi siamo onorati del positivo riscontro. Il Siulp Varese Pensionati diverrà una concreta realtà del territorio". Il Sindacato inizialmente sarà ospitato presso il Caf di Gallarate in via Gerolamo da Cardano e sarà presente anche in alcune giornate presso la Segreteria Siulp della Questura.

R.F.