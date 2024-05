Sistema idrico nel caos. Le risposte del gestore

I cittadini, i consiglieri comunali ma anche alcune associazioni hanno incalzato Alfa, gestore della rete idrica cittadina, in merito ai disservizi, alla necessità di più forti investimenti e di una maggior trasparenza sui risultati delle analisi. Si può riassumere così il consiglio comunale aperto all’auditorium Aldo Moro. Le bollette con letture presunte molto più alte di quelle reali, i problemi di domiciliazione e di pagamenti, le difficoltà di lettura delle fatture e di avere risposte sono state al centro delle richieste dei cittadini. A rispondere Alfa il dg Michele Falcone: "La correttezza delle letture stimate è data dall’esiguità delle lamentele – ha esordito – ci sono arrivate solo 1,14% di richieste di rettifica. La media nella provincia è di 1,10% se poi si pensa che si traducono in una correzione lo 0,07% dei casi la situazione appare a nella norma. L’avvio del servizio ha visto delle complessità per l’allineamento dei dati e della domiciliazione e per questo ci sono stati ritardi nella fatturazione ma ora siamo a regime". Sara Giudici