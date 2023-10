Sicurezza e formazione. Un villaggio educativo

Nella prima edizione a ottobre 2022 le presenze erano state oltre 11mila, di cui più di 5000 da parte di studenti. A un anno di distanza torna ai Giardini Estensi di Varese il Villaggio della sicurezza, che si terrà dal 17 al 22 ottobre. A promuovere l’evento Aime insieme alla società organizzatrice Liberacomm. L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione in tutti gli ambiti di vita delle persone, raggruppando in un unico momento e in un unico luogo tutte quelle forze che già singolarmente se ne occupano. Il risultato è una settimana di attività, appuntamenti e dimostrazioni per ragazzi e adulti in cui istituzioni, enti, scuola, università, esperti, associazioni imprenditoriali, terzo settore, professionisti e aziende private si presentano, si confrontano e interagiscono.

Per tutta la durata della manifestazione saranno allestite ai Giardini Estensi 7 aree rappresentative del tema sicurezza: lavoro, strada, casa, scuola, sport, tempo libero e cyber security, novità di quest’anno, in un’epoca in cui il mondo digitale è sempre più presente nella vita quotidiana. A testimoniarlo sarà la presenza di Leonardo, della Polizia postale e di altri interlocutori del settore. Sarà presente anche il corpo dell’Aviazione Militare, di cui ricorre il centenario dalla fondazione, che presenterà le proprie esperienze nelle attività umanitarie e di soccorso aereo e farà toccare con mano le nuove tecnologie applicate, così come saranno presenti e daranno il loro importante contributo gli altri soggetti legati alla protezione e al soccorso civile.

La lista è lunga, a partire da Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia stradale, Polizia locale, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Ats, Asst, Areu, 118, Inail. E poi ancora Aci, Coni, mondo della scuola e dell’università. Gli operatori metteranno a disposizione del pubblico i loro materiali informativi sia cartacei che audiovisivi, mentre alcuni di loro faranno dimostrazioni pratiche legate al tema della sicurezza. All’interno del villaggio si svolgeranno anche laboratori dedicati esclusivamente agli studenti dalle elementari alle superiori. A corredo della manifestazione presso il Salone Estense verranno trattati temi specifici con conferenze e seminari. La chiusura sarà nel pomeriggio di domenica 22 ottobre, con la sfilata di 10 bande, per un totale di 300 musicisti.

