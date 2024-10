Si colora l’area scolastica: gli artisti sono gli alunni: "Questa la città che vogliamo"

La zona scolastica Carducci si trasformerà in una "Isola verde" sabato grazie a un’opera di pittura collettiva che coinvolgerà bambini, genitori e cittadini. L’iniziativa, nata dai laboratori tenuti nelle ultime settimane con gli alunni della scuola primaria dell’Oltrestazione, fa parte del progetto per la Settimana Europea della Mobilità promosso dall’amministrazione comunale, che quest’anno si focalizza sulla condivisione degli spazi pubblici. L’evento, inserito nel programma di incentivazione della mobilità sostenibile (Primus), prevede un intervento di urbanismo tattico, che si terrà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. La partecipazione è aperta a tutti, ma i protagonisti principali saranno i bambini della scuola Carducci. L’area interessata è l’aiuola di piazza Vittorio Veneto, recentemente riqualificata e resa pedonale con la chiusura di via Giusti. Lo spazio, già messo in sicurezza per proteggere i bambini e i pedoni, sarà abbellito con una pittura che renderà la zona più accogliente per chi la attraversa o vi sosta. L’iniziativa è curata dalla cooperativa sociale Stripes e dall’associazione Spazio Ars. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato. La Settimana Europea della Mobilità è la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione europea per incentivare la mobilità urbana sostenibile.

Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, questa iniziativa invita cittadini e amministrazioni locali a riflettere sull’importanza della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di soluzioni ecologiche e innovative per spostarsi in città. Grazie alla crescente adesione di comuni europei e al forte impatto mediatico, la Settimana Europea della Mobilità è diventata un punto di riferimento per il cambiamento verso un trasporto più ecologico e sostenibile, sia in Europa che nel resto del mondo.

Ch.S.