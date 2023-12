Senzatetto appiccava roghi nelle palazzine di San Fermo. Dalla Psichiatria alla cella

Appiccava incendi nelle case Aler del quartiere San Fermo e terrorizzava i condomini: in carcere una 25enne senza fissa dimora. Era diventata l’incubo dei residenti finché, quando ha dato fuoco al locale caldaie dove si era ricavata un giaciglio, era stata ricoverata in Psichiatria. Nei guai un’ivoriane accusata dei roghi che da mesi allarmavano la polizia e spaventavano i residenti. Inoltre la 25enne si era resa responsabile anche di "plurimi comportamenti molesti e aggressivi, del tutto imprevedibili e immotivati, ai danni degli abitanti del quartiere che frequentavano il parco comunale di via Pergine". La vicenda è arrivata in Procura dove il gip, sulla scorta di perizie mediche, ha sostituito il ricovero con la custodia cautelare in carcere.