Secondo figlio Una baby card da 350 euro

Aiuti ai genitori che allargano la famiglia: con il secondo figlio riceveranno il contributo di 350 euro, la "baby card" che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Cassani (nella foto) ha deciso di rinnovare garantendo il sostegno economico che riguarda i figli, dal secondo in poi, nati nel 2022. La domanda andava presentata entro la fine del mese di febbraio, di recente la giunta comunale ha messo a disposizione la somma di 22mila euro, un "tesoretto" che sarà suddiviso nelle baby card, sono 65 quelle predisposte da Palazzo Borghi del valore appunto di 350 euro. Una misura introdotta nel primo mandato dal sindaco Andrea Cassani che negli anni è stata riconfermata e rimodulata, con un ritocco anche alla somma, passata da 250 a 350 euro. Obiettivo, sottolineano da Palazzo Borghi "premiare chi pensa al futuro con fiducia" , dunque le famiglie che non si fermano al figlio unico. Da rilevare che lo scorso anno i nuovi nati a Gallarate sono stati 377, 123 quelli con genitori stranieri, ma la baby card è destinata dal secondo figlio in poi, secondo i dati 2022 sono 63 le famiglie che riceveranno il bonus.

L’amministrazione comunale gallaratese conferma dunque l’attenzione alle famiglie e insieme l’impegno a individuare sistemi di intervento economico a loro favore, o rimodulando le tasse locali o le tariffe dei servizi, temi allo studio come pure il sistema "quoziente familiare". E c’è anche l’idea di organizzare un convegno invitando il Ministro per la Famiglia Eugenia Roccella. Intanto è pronto l’elenco delle famiglie che riceveranno la baby card.

R.F.