Magenta (Milano), 17 ottobre 2019 - Preoccupazione alla scuola primaria Santa Caterina, dove è stato accertato un caso di scabbia. L'Ats sta effettuando tutti i controlli e le verifiche previste. La scuola rimarrà comunque aperta. A confermare la notizia il vicesindaco e assessore alle politiche scolastiche, Simone Gelli: "Mercoledì la Città Metropolitana ci ha confermato che si tratta di un caso di scabbia. Non è stata richiesta nessuna profilassi o chiusura preventiva della struttura. Solo che le famiglie vigilino su eventuali sintomi come il prurito. La situazione è sotto controllo e al momento non c’è nessun pericolo di epidemie".

Da quanto ricostruito, la famiglia stessa si sarebbe rivolta al personale sanitario. Il caso è stato segnalato ad Ats, organo che sul territorio si occupa delle indagini epidemiologiche, ed è stato attivato il protocollo sanitario previsto in casi del genere. "Per ulteriore sicurezza abbiamo previsto una pulizia più approfondita delle aule e informato tutte le famiglie degli alunni della Santa Caterina sui consigli delle autorità sanitarie. Ats non ha chiesto di più al momento".