Sarà corsa a tre per Palazzo Rusconi

Non sarà una corsa a due quella che si prospetta per la conquista di palazzo Rusconi. Ai due candidati già noti da oltre un mese - Roberto Colombo per il centrodestra e Alessandro Landini per il centrosinistra - si è aggiunto nelle ore scorse anche Federico Cerruto, il candidato della lista Attivamente che porta avanti un lavoro già svolto negli anni passati dal gruppo Comitato per Castano (rappresentato in consiglio da Alberto Moiraghi). Cerruto, 45 anni, agente immobiliare, presentandosi, ha detto di avere appreso proprio da questa sua professione la capacità di ascoltare e prendersi cura delle esigenze delle persone e quella di trovare delle soluzioni. Superare le divisioni tra destra e sinistra e disegnare dei ponti, questo è il progetto del gruppo che ha scelto "Come ponti per..." quale slogan della propria campagna elettorale. Il suo programma è un insieme di sogni. "Il sogno di unire la zona nord al resto della città, modificando la vialibità e sviluppando il parco Sciaredo. Un sogno è anche quello di ridisegnare la piazza san Zenone e creare uno studentato per i

ragazzi che studiano nelle università a noi vicine".

E poi anche uno spazio da dedicare agli anziani". Cerruto ha avuto come testimonial la pallavolista Guiditta Lualdi e Vanessa Giani dell’associazione Cuore pieno. G.Ch.