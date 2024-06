San Vittore Olona, furto notturno all'Oviesse. Ipotesi banda che colpisce i negozi della zona

San Vittore Olona (Milano) – Prima un colpo ai danni dell’Oviesse di San Vittore Olona, poi, poco lontano un allarme che suona e segnala un altro tentativo di furto notturno che porta infine a intercettare alcuni sospetti: potrebbero avere a che fare con gli altri furti notturni ai danni di numerosi supermercati del territorio avvenuto nell’ultimo periodo gli episodi che hanno caratterizzato la notte tra martedì e mercoledì.

I ladri sono entrati in azione nell’esercizio commerciale Oviesse di San Vittore Olona e, dopo aver forzato una porta sul retro del negozio, se ne sono andati con un bottino costituito da capi di abbigliamento: le indagini si stanno concentrando sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, anche per capire se un secondo episodio registrato poco dopo possa essere collegato al furto.

Sempre nella stessa notte, infatti, dopo una segnalazione specifica una pattuglia dei carabinieri ha intercettato a Cerro Maggiore, non lontano dal luogo del primo furto, alcuni soggetti sospetti, sorpresi a poca distanza da un flessibile portatile, spesso utilizzato per forzare porte o ingressi. L’ipotesi ancora tutta da confermare è che i soggetti in questione, in questo momento neppure indagati, possano essersi disfatti dell’attrezzatura una volta identificati i militari. Anche in questo caso le immagini degli impianti di videosorveglianza e poter dire qualcosa di più.