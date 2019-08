San Giorgio su Legnano (Milano), 30 luglio 2019 - Il comune punta sulla sicurezza delle scuole pubbliche."Prima che i nostri figli ritornino a scuola abbiamo previsto indagini e verifiche di solai e intonaci attraverso la collaborazione con una ditta specializzata – spiega il sindaco Walter Cecchin -. Quante volte ci è capitato di sentire che in una scuola si è verificato il distaccamento dell'intonaco o sfondellamento dei solai con relativi feriti tra gli studenti o insegnanti. Visto che abbiamo l'assoluto dovere di rendere le nostre scuole edifici più sicuri possibile, quest'anno abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti in ambito preventivo della sicurezza”.

Le procedure di controllo saranno divise in fasi: ricostruzione della storia dell'edificio, osservazione all'infrarosso del solaio mediante analisi termografica, analisi costruttiva del solaio mediante l'esecuzione di micro demolizioni, analisi con battitura manuale, analisi con metodo strumentale "sonispect". Le analisi interesseranno tutte e tre gli edifici comunali adibiti a scuola o asilo: la scuola media Giuseppe Ungaretti di piazza IV novembre, la scuola primaria Gianni Rodari di via Vittorio Veneto e l’asilo nido di piazza Mazzini. Le indagini inizieranno il giorno 19 agosto e si concluderanno il 27 agosto prossimo. Un lavoro di attività di verifica e prevenzione che avrà un costo per le casse comunali di 11.469 euro.