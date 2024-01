Sacchi di rifiuti abbandonati, multati due incivili

Gli incivili che purtroppo continuano un po’ in tutta la provincia di Varese ad abbandonare i sacchi di immondizia in giro, probabilmente ritengono di essere furbi, convinti con il loro gesto di inciviltà di farsi beffa delle norme che regolano lo smaltimento e che andrebbero rispettate.

Non è proprio così, la conferma in quanto scoperto nei giorni scorsi, a Gavirate, dove, lungo la riva del torrente Tinella sono stati trovati otto sacchi di rifiuti abbandonati, a segnalarli un cittadino che durante una passeggiata si è trovato davanti l’indecoroso spettacolo.

Sacchi che rompendosi avrebbero diffuso nel corso d’acqua tutto il materiale. Sul posto sono arrivati i volontari della Protezione Civile che hanno portato via gli otto sacchi all’interno dei quali gli agenti della Polizia locale hanno trovato elementi fondamentali per individuare gli incivili che li avevano abbandonati, compresi alcuni documenti postali con indirizzo. Per i due responsabili del gesto è scattata la sanzione pari a 600 euro.

Ha commentato così la vicenda il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola: "In questo caso siamo contenti per averli individuati, la sanzione è una lezione per tutti".

R.F.