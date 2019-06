© Riproduzione riservata

1/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 2/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 3/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 4/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 5/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 6/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 7/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 8/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 9/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 10/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 11/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 12/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 13/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 14/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 15/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 16/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 17/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 18/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 19/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 20/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 21/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 22/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 23/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 24/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 25/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 26/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 27/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 28/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 29/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 30/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia) 31/31 Nitro al Rugby Sound (foto Roberto Garavaglia)

Legnano (Milano), 28 giugno 2019 - Al via col botto. La ventesima edizione del Rugby Sound, festival musicale che ha ormai raggiunto livelli internazionali, ha preso il via questa sera con una serata fra la trap e l'elettronica. Nitro e The Bloody Beetroots sono stati i protagonisti della serata, con il primo osannato soprattutto dai giovanissimi. Sono stati oltre duemila i biglietti di ingresso staccati dall'organizzazione per questa prima serata all'isola del Castello. A contribuire è stato anche l'ingresso a 5 euro, che ha convinto soprattutto molti giovanissimi a partecipare. Dal canto loro, gli artisti sul palco non si sono risparmiati e hanno dato vita a due momenti musicali di grinta e spessore. Da domani, sabato 29 giugno, arrivano a Legnano i nomi di calibro maggiore: domani sera i Subsonica di Samuel e Boosta faranno ballare tutti, mentre domenica 30 tocca al cantautore Max Gazzè. Il primo luglio spazio alle nuove leve: Gazzelle e i Coma Cose saranno i padroni del palco del Rugby Sound. La serata seguente vedrà la storia a Legnano: Omar Pedrini, mentre mercoledì 3 luglio J-Ax e Dj Jad ovvero gli Articolo 31 porteranno a Legnano la storia del vero rap italiano delle origini. Con loro Mr Rain, Jefeo e l'arte di Raptuz. Il 4 luglio toccherà ai Folkstone, band che è già stata sul palco del Rugby Sound. Il giorno seguente sarà il turno di un altro graditissimo ritorno: dalla Sardegna il rap d'autore di Salmo. La Zarro Night farà ballare e cantare tuttiinvece il 6 luglio, prima di lasciare spazio il 7 alla chiusura con il botto con la divina Skin e gli Skunk Anansie. Ogni sera c'è la possibilità di bere e mangiare così come ogni sera si potrà partecipare ad un aftershow sempre diverso. Fra le novità di questa edizione c'è la Street Food Parade: sapori di ogni genere e provenienza sono a disposizione dei visitatori. I biglietti per i concerti di Skunk Anansie, Articolo 31, Max Gazzè, Salmo, Subsonica e Gazzelle si possono trovare sul circuito Ticketone o sul sito del Rugby Sound. All'ingresso anche quest'anno sono previsti controlli da parte delle forze dell'ordine e quindi è richiesto un atteggiamento collaborativo, anche per evitare che le code agli accessi possano essere troppo lunghe.