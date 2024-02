Rubano in un negozio. Arrestati dalla Polizia

Avevano fatto acquisti ma non avevano pagato la merce che avevano rubato e caricato sull’auto. La coppia di ladri, una donna e un uomo, sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia di Stato nell’area commerciale Ex Mizar lungo il Sempione a Busto Arsizio, e arrestati. L’altra sera la pattuglia ha notato i due aggirarsi nel parcheggio a bordo di una vettura di grossa cilindrata con targa della Romania. Il comportamento sospetto li ha indotti a sottoporli a un controllo. È infatti bastata un’occhiata all’abitacolo dell’auto per notare sacchi contenenti numerosi articoli, in particolare di cancelleria.

Contattati i dipendenti di un negozio dell’area commerciale si è appurato che effettivamente la merce, del valore di circa 350 euro, era stata sottratta dagli scaffali. Mentre l’uomo distraeva i commessi con domande pretestuose sugli articoli in vendita, la donna riempiva i sacchi e si dileguava indisturbata. Sull’auto è stata trovata anche merce di altri negozi della zona, provento di analoghi furti.