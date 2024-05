Rissa in famiglia. Due finiscono al pronto soccorso

Litigio casalingo finito al pronto soccorso in un’abitazione a Legnano di piazza Raoul Achilli. Una rissa tra due uomini, uno di 37 e un secondo di 60 di origine sudamericana, ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri e l’arrivo di due ambulanze. I due sono stati trasportati in ospedale in codice verde poco dopo la una di notte. I due avrebbero discusso poi uno avrebbe usato un oggetto contundente ferendo al piede l’altra persona. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Legnano. Sempre ieri notte a Gallarate, in viale Milano, una persona è rimasta ferita poco prima delle 4 nel corso di una colluttazione con altre persone. Sul fatto indagano i carabinieri. L’uomo rimasto ferito, 24 anni, è stato trasportato in codice verde in ospedale. L’altro fatto accaduto di notte è andato in scena a Canegrate, sempre nei pressi di un locale in via Marconi ormai al centro delle cronache per i tanti episodi accaduti in questi anni. Erano le 23.40 quando c’è stata una lite tra due giovani. Ad avere la peggio 33enne, rimasto ferito e portato all’ospedale legnanese per accertamenti. sé un cellulare rubato.

Christian Sormani