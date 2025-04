Rinnovo delle Rsu. Al voto oltre settemila

Lunedì ha preso al via il rinnovo delle Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) in tutto il Pubblico impiego. Al voto andranno oltre 7.500 dipendenti delle Scuole statali del Legnanese, Magentino e Abbiatense. Le istituzioni scolastiche interessate sono 50, di cui 14 secondarie di 2° grado, 35 Istituti comprensivi (infanzia, primaria e medie), un Istituto omnicomprensivo ad Arconate/Buscate e il Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) a Legnano. "Molta attenzione sarà posta questa volta all’affluenza al voto, sino al 2022 ancora alta, attorno al 70%, - dice Pippo Frisone, sindacalista Flc-Cgil -. Dalla partecipazione arriverà un segnale molto atteso in vista dei Referendum dell’8 e 9 giugno". S.V.