Rifiuti abbandonati per le vie del centro. Incivili smascherati dalla fototrappole

Non sfuggono agli "occhi" delle fototrappole, per fortuna. Grazie alla tecnologia a Oggiona Santo Stefano sono stati individuati gli incivili che hanno abbandonato in giro nel paese, come se il territorio comunale fosse una discarica a cielo aperto, i sacchi di spazzatura. E per loro sono scattate le multe che vanno dai 50 ai 250 euro. Contro l’inciviltà l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli in cui sono impegnati gli agenti della Polizia locale e i risultati stanno arrivando. Prezioso l’alleato tecnologico. Sottolinea il vicesindaco Stefano Baggini: "Grazie all’aiuto delle fototrappole siamo riusciti a risalire agli autori, sono sei le persone che in questi mesi si sono rese protagoniste di questi atti, ora dovranno pagare le sanzioni".

L’ultimo caso la scorsa settimana: i rifiuti sono stati abbandonati in via Asilo e in via Monte Oliveto. Dalle immagini alcuni incivili camminavano per strada con il sacco che poi buttavano altri arrivavano con l’auto da cui scaricavano l’immondizia e sono stati individuati e multati. Da parte dell’amministrazione comunale c’è l’intenzione di rafforzare la presenza delle fototrappole.

R.F.