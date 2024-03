Ricetta del Comune anti-vandali: incontri per educare e riparare

Non solo interventi di sicurezza ma un incontro e un intervento educativo e riparativo. E’ la ricetta del comune di Uboldo contro i "diversi atti di vandalismo su beni pubblici che si sono registrati in paese". Nelle ultime settimane il Comune ha convocato in Municipio una decina di ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, che erano stati sorpresi all’interno della Talent House senza permesso e motivo. All’incontro la polizia locale con il comandante Alfredo Pontiggia, l’assessore ai Servizi sociali Laura Radrizzani e un’educatrice. "Sono soddisfatta – spiega Radrizzani – per la totale adesione all’incontro in cui sono stati invitati i genitori ed i ragazzi identificati presso la Talent House in quanto si erano impropriamente introdotti nei locali comunali". Come Amministrazione comunale abbiamo pensato di intervenire sia sul piano della sicurezza, sia su quello educativo/riparativo offrendo alla popolazione diversi interventi. In quest’ottica, abbiamo ritenuto importante dare a questi ragazzi ed a tutti quelli che vorranno partecipare l’opportunità di sperimentarsi in progetti educativi e ludici che verranno proposti a breve presso la Talent House con l’aiuto di educatori". Insomma l’obiettivo del comune è chiaro: stimolare i ragazzi a un "rispetto dei beni pubblici per impedire che possano ancora accedere senza permesso in una struttura comunale". S.G.