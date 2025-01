Restyling del plesso. Una storia infinita

Nel 2009 il sindaco Luca Del Gobbo individuò un’area per il nuovo liceo Quasimodo in via Trieste, vicino all’attuale scientifico. "I soldi non c’erano. Diventato consigliere regionale, riuscii a destinare la cifra di 5 milioni di euro a Città Metropolitana". Quella somma avrebbe potuto far partire l’iter per un nuovo liceo. Ma vi fu un intoppo. L’allora ministro Lucia Azzolina chiese a Città Metropolitana il progetto definitivo ed esecutivo. "Chiaramente non c’era il tempo materiale per trasmetterli. Lo abbiamo fatto presente al ministro, che però non ha risposto. E così quei soldi sono rimasti a Roma e la situazione del Quasimodo non si è sbloccata". G.M.