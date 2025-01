Responsabile legale, ecco l’azienda che assume

La società Euro.PA Service, società specializzata nella fornitura di beni e servizi strumentali alla platea dei suoi 18 Comuni soci, ricerca un responsabile legale. Verrà proposto un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Al titolare della posizione, che risponderà al direttore generale, sarà attribuita la responsabilità finale di assicurare la difesa degli interessi di natura giuridica in tutti i campi del diritto che coinvolgono la vita aziendale. Dovrà supportare la direzione generale e gli organi di governo e controllo nella valutazione “ex ante” dei rischi legati alle scelte strategiche, nonché segnalare vincoli e opportunità correlati alle disposizioni normative e partecipare attivamente alle previsione degli impatti relativi. Requisiti indispensabili: il possesso di diploma di Laurea in Giurisprudenza, o equivalente, di esperienza che si possa ritenere adeguata alla responsabilità da svolgere, e uso dei principali applicativi Microsoft Office. Candidatura a: application@changeplus.it entro e non oltre il 20 gennaio 2025. S.V.