Progetti innovativi. L’Ecomuseo partecipa al bando della Regione

L’Ecomuseo di Parabiago partecipa all’"Avviso pubblico per lo sviluppo di progetti innovativi in ambito culturale – InnovaCultura" di Regione Lombardia. Il bando mette a disposizione fino a 6 milioni di euro (di cui 1 milione dedicato ai progetti partenariati con gli Ecomusei) alle imprese del settore culturale e creativo che si candidano per la realizzazione di progetti culturali innovativi. Le imprese lavoreranno in partenariato con gli istituiti e i luoghi della cultura della Lombardia, dai musei ed ecomusei – come quello parabiaghese – ai siti Unesco. Lo scopo è quello di valorizzare il patrimonio culturale che, nel caso dell’Ecomuseo di Parabiago, si tratta di un patrimonio diffuso. Per questo motivo, l’obiettivo finale viene declinato nella riscoperta del paesaggio attraverso una modalità di fruizione che possa essere creativa e moderna. Una piattaforma informatica comune potrebbe essere una possibile soluzione per individuare, condividere, comunicare e rendere maggiormente fruibile una parte del patrimonio territoriale e delle iniziative progettate dai partner dell’Ecomuseo. L’ente parabiaghese ha già avuto esperienza nella progettazione di percorsi volti al coinvolgimento degli attori locali per valorizzare il patrimonio comune. Tra le iniziative realizzate spiccano le "Mappe di comunità", la "Banca della memoria" e Olona Greenway. Ch.S.