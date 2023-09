Potenziamento Ospedale Saronno: "Siamo sulla Buona Strada"

Sono soddisfatti i sindaci del comprensorio saronnese al termine della prima riunione con l’Asst Valle Olona per la verifica della concretizzazione del piano Bertolaso per il recupero e il rilancio dell’ospedale. Presenti i sindaci di Gerenzano, Origgio, Cislago, Uboldo, Ceriano Laghetto, Rovellasca e Rovello Porro. Proprio questi ultimi due, Marco Volontè per Rovello e Sergio Zauli di Rovellasca, hanno fatto il punto col sindaco Augusto Airoldi: "Abbiamo potuto osservare – ha spiegato Volonté – come la road map sia stata rispettata: si stanno portando avanti le ristrutturazioni e anche le assunzioni sul fronte del personale".

E rimarca: "È il trend che volevamo vedere e che speriamo di riscontrare anche in primavera col prossimo incontro". Franco e schietto l’intervento di Zauli: "Sappiamo che non esiste la bacchetta magica, abbiamo visto lo sforzo per l’ospedale, e non possiamo chiedere a Bertolaso e la Asst di ovviare ad anni di crisi ed errori commessi nel passato".