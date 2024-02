Pomeriggi senza libri. Biblioteca chiusa

La biblioteca comunale “Oriana Fallaci“ di Cerro Maggore si è trasferita nella sede provvisoria di Cantalupo con un nuovo orario di accesso al pubblico più limitato. "Sono state cancellate le aperture del lunedì e del giovedì pomeriggio, limitando ulteriormente la possibilità di accedere ai servizi – spiega la lista Bene Comune –. Tutto questo mentre in diverse biblioteche di paesi vicino a noi, come San Vittore Olona e Canegrate, gestite dalla stessa società, l’orario è stato ampliato e prevede la possibilità di accesso tutti i giorni tranne la domenica. Diversi cittadini del capoluogo e della frazione ci hanno segnalato il loro disagio per questa situazione". Sul tema interviene l’amministrazione comunale: "L’utilizzo della sede provvisoria di Cantalupo ha molti meno utenti. Certamente era preventivabile, ma abbiamo aspettato di verificare i dati prima di rivedere gli orari. È oggettivo che i lavori della biblioteca potevano essere gestiti con due ipotesi diametralmente opposte: la chiusura del servizio o una rimodulazione. Abbiamo optato per la seconda, ma non vogliamo buttare i soldi dei cittadini per una servizio che, dal confronto diretto con gli uffici competenti, è meno frequentato di prima. In questi anni nessuno ha pensato di sistemare la sede, che era oggettivamente ridicola".

Christian Sormani